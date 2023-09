Lazio | Isaksen, ecco il retroscena di mercato: coinvolte due big di Serie A

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Gustav Isaksen è tra gli acquisti ancora da scatenare. È sempre entrato in corsa, ha giocato 36 minuti a Lecce, 23 contro il Genoa, il recupero di Napoli. Ora utilizzerà il mini-ritiro della pausa nazionali per un lavoro intensivo a Formello con Sarri. Ed ecco che spunta il retroscena di mercato. Come riferisce il Corriere dello Sport, a luglio il danese era considerato nella lista del Milan come secondo obiettivo dopo Chukwueze. Negli stessi giorni il suo nome è spuntato tra i profili seguiti dalla Juve. A Torino ci andrà da avversario il 16 settembre. Isaksen è tra gli acquisti che attendono l’occasione giusta per dimostrare quanto valgono e che quello che hanno detto non è soltanto un sogno: "Voglio vincere".

