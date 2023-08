Lazio, Isaksen: "Lavoro sodo e voglio vincere! Sarri è straordinario e..."

Dopo Castellanos e Kamada, ecco le prime parole del terzo acquisto del calciomercato estivo. Le impressioni del danese che...

Gustav Isaksen si racconta. L'attaccante danese, come accaduto a Castellanos e Kamada, parla per la prima volta da nuovo calciatore della Lazio. Il numero 18 biancoceleste ai canali ufficiali del club esprime le prime impressioni della sua nuova avventura. Ecco le sue parole in inglese: "Ciao tifosi della Lazio, sono Gustav Isaksen. Sono felice di essere qui e non vedo l'ora di giocare di fronte a voi. Sono un calciatore tecnico, mi piace tentare il dribbling, segnare, fornire assist, scambiare il pallone con i compagni. Lavoro sodo, mi piace vincere".

Lazio, Isaksen e il precedente in Europa League

"Il match di Herning è stato molto bello per me, ma ho disputato partite migliori di quella. Non vedo l'ora di giocare qui, con questa squadra. Mi dispiace per i tifosi laziali perché in quel caso li battemmo, ma sono felice di essere qui, ora, dalla parte giusta! Ho studiato tanto Felipe Anderson, Zaccagni e Pedro quando erano avversari. Sono grandi giocatori, non vedo l'ora di imparare da loro. Pipe si sta già prendendo cura di me, parla un ottimo inglese e mi aiuta su quale posizione devo tenere in campo, è molto carino con me, è il mio insegnante ora, voglio imparare ancora di più da lui".

Lazio, Isaksen: le frasi su Sarri e gli obiettivi

"Mister Sarri è straordinario (il termine usato in inglese è amazing, ndr), realmente un ottimo allenatore, è brillante, vuole che tutto sia perfetto, sto imparando tanto ogni giorno, spero di giocare presto per lui. I miei obiettivi sono vincere il campionato, fare bene in Champions League, vincere tante partite per superare la fase a gironi e fare esperienza qui. E' un grande step per la mia carriera, non vedo l'ora di giocare in questo grande club"