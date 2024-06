Lazio, Isaksen parla del suo futuro: “Mi vedo ancora all’estero, ma…”

L'Atalanta ha battuto 3-0 il Torino e spedito la Roma in Europa League per il terzo anno di fila. Niente Champions League...

WEBTV LAZIO, LOTITO SBOTTA: "MANDEREMO VIA I MERCENARI! KAMADA CHIEDEVA..." RASSEGNA STAMPA - Lotito conferma Tudor. È questo quanto è trapelato in questi giorni soprattutto dalle parole del presidente biancoceleste, che ha negato qualsiasi scenario differente dalla permanenza del tecnico croato. Le cose da fare sul mercato,... RASSEGNA STAMPA - Lotito conferma Tudor. È questo quanto è trapelato in questi giorni soprattutto dalle parole del presidente biancoceleste, che ha negato qualsiasi scenario differente dalla permanenza del tecnico croato. Le cose da fare sul mercato,... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | DAL BRASILE: "INTERESSE PER UN CENTROCAMPISTA DEL PALMEIRAS" Con l'addio di Kamada e il futuro in bilico di Matteo Guendouzi, la Lazio si guarda intorno per rinforzare il centrocampo. Sono in tanti i nomi in ballo e l'ultimo profilo accostato ai biancocelesti arriva direttamente dal Brasile. A riportarlo è il... Con l'addio di Kamada e il futuro in bilico di Matteo Guendouzi, la Lazio si guarda intorno per rinforzare il centrocampo. Sono in tanti i nomi in ballo e l'ultimo profilo accostato ai biancocelesti arriva direttamente dal Brasile. A riportarlo è il...