Lazio - Juve | da Roma a Hollywood, il film del match: sorpresa in copertina

La Lazio accarezza la magica serata di ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma. Sono passate diverse ore, Pasqua compresa, dopo il grandissimo successo contro la Juve che ha permesso, con gli scarpini magici di Milinkovic-Savic, Luis Alberto e Zaccagni di tenere ben salda la seconda posizione in classifica. Così, i tifosi, possono finalmente accomodarsi per godersi il The Movie direttamente dal proprio divano, con la magica irrazionalità di immergersi in un capolavoro hollywoodiano. Qui sotto il post della società.