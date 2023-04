Lazio-Juve, l'Olimpico sarà una bolgia: il numero di spettatori presenti

RASSEGNA STAMPA - Lazio-Juve, bolgia Olimpico. Atmosfera delle grandi occasioni sabato sera nella Capitale per il big match in zona Europa. La sfida Sarri contro Allegri infiamma la Serie A e il pubblico. Venduti circa 29mila tagliandi per il match che si vanno a sommare ai quasi 23mila abbonati. Superata ampiamente quota 50mila spettatori. Previsti circa 8-9mila juventini, 6500 nel settori ospiti e gli altri che troveranno posto altrove. Rimaste le ultime disponibilità solo in Tribuna Monte Mario (110 euro, ridotto 60) e in Curva Maestrelli (40 euro, ridotto 25). Ennesima grande risposta del popolo laziale che adesso ci crede e spinge la squadra in casa e non solo. Dopo l'esodo di Monza, previste altre due super trasferte con la marea biancoceleste pronta a viaggiare. Già polverizzati i biglietti per la trasferta di Milano contro Inter (30 aprile).