Lazio-Juve, Milinkovic: “Vittoria di testa. Record? Spero di farne altri così non mi raggiungono”

La Lazio batte 2-1 la Juventus e consolida il secondo posto in classifica. Decisive le reti di Zaccagni e Milinkovic che, ai microfoni di Lazio Style Channel, ha parlato così: "Siamo entrati bene in partita, l’avevamo preparata nel migliore dei modi. Abbiamo fatto capire che volevano vincere. Siamo rimasti in partita anche dopo il gol di Rabiot. Nel secondo tempo abbiamo fatto benissimo e l’abbiamo portata a casa. È stata una vittoria di testa. Avevamo fatto una bella gara anche a Monza e oggi è arrivata la conferma. Davvero una bella partita, eravamo tutti concentrati. C’è ancora da lavorare tanto. Ci sono tante partite e tanti punti a disposizione. Siamo secondi e vogliamo rimanerci. Premiazione? Non me l’aspettavo. Quando siamo arrivati qua me l’hanno detto. È una bella cosa dopo tanti anni che sono qui. Non sono un attaccante, ma fare tutti questi gol è una bella cosa. Ci sono ancora tante partite e provo a farne altri così non mi raggiunge nessuno. Spezia? Il mister ci dice che dopo le partite importanti è giusto festeggiare un po’, ma da domani ci dobbiamo mettere a posto e preparare la partita di venerdì".

Ai microfoni di Dazn, Milinkovic-Savic ha dichiarato: “Che numero ho di scarpe? Il 46. Milinkovic è tornato? Sì, è stato un periodo duro per me dopo il Mondiale, ma con tanto lavoro sono riuscito a segnare sia a Monza che oggi, mi daranno una grande mano per quel che arriva, rimango concentrato, voglio portare la Lazio al posto più alto come tutti i compagni, vogliamo rimanere lì fino alla fine. Quando ero piccolo giocavo come punta, mi dicevano ‘sei troppo veloce, ti mettiamo dietro’, l’ho accettato ma mi piace spesso andare avanti, soprattutto quando Luis ha la palla mi butto davanti. Io leader? Sto da 8 anni qua, si può dire che ultimamente mi sento come un leader, ma dipende tutto dai compagni , se loro non seguono non si va da nessuna parte, sono contento che oggi stavamo tutti assieme. Siamo 11 in campo e cerchiamo tutti di portare i risultati. Scontro con Alex Sandro? Poca intensità ho detto all’arbitro ‘si ho poggiato la mano ma non è una spinta forte come si è spinto lui, se hanno visto che non era fallo si può chiudere qui il discorso. Champions con maglia della Lazio? Ho fatto solo 1 anno, siamo secondi, e cercheremo di rimanere lì così faremo la Champions il prossimo anno. Rinnovo? Io già anche dopo il Monza ho detto che si sa che manca ancora un anno, ma mi concentro sul campo, a fine stagione si vede, vediamo perché prima guardiamo il campo e l’obiettivo, siamo a un buon punto, poi si vede”.