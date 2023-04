Lazio - Juve, moviola e polemiche: la società zittisce tutti con un video

La Lazio batte la Juventus con merito e allunga al secondo posto in classifica. Un successo meritato quello della squadra di Sarri, ma che qualcuno ha voluto sminuire parlando del presunto fallo di Milinkovic su Alex Sandro in occasione del gol che ha sbloccato il match. Un episodio su cui Di Bello ha lasciato correre e su cui il Var non è intervenuto. La società, però, ha voluto togliersi qualche sassolino dalle scarpe e ha postato un video dalla didascalia chiara: “Il giorno dopo se ne dicono tante. Noi preferiamo rivederle. Buona Pasqua". Nel filmato ci sono tutti gli episodi dubbi del match: dai tanti falli di Cuadrado, all'entrataccia di Locatelli, passando anche per il pestone di Rabiot su Provedel in occasione dell'1-1. Insomma se qualcuno deve lamentarsi...