Lazio-Juve, Tudor sorprende tutti: difesa a 3 e mezzo e Zac a tutta fascia

Quante novità all'esordio sulla panchina della Lazio per Igor Tudor. Non solo le esclusioni dall'undici iniziale di Immobile, Luis Alberto e Guendouzi. Il tecnico croato disegna un 3-4-2-1 che però non lascia nessun punto di riferimento. La linea difensiva in realtà è a 3 e mezzo. Marusic fa il quarto di centrocampo, ma si abbassa spesso formando la linea a 4 con Gila che scala nel ruolo di terzino sinistro formando praticamente un 4-2-3-1. In molti ipotizzavano un Felipe Anderson a tutta fascia, invece il brasiliano si muove da trequartista insieme a Pedro alle spalle di Castellanos. In fase di costruzione Cataldi si abbassa sulla linea dei difensori per dare più qualità al primo palleggio biancoceleste. Sull'out di sinistra invece, a fare su e giù, sarà anche abbastanza a sorpresa Mattia Zaccagni.