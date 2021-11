Lazio - Juventus, Marchionni: "Ai biancocelesti toglierei Sarri. L'assenza di Immobile..."

La Lazio per dare continuità al proprio percorso e fornire un'altra prova di maturità, la Juventus per scacciare le critiche e non perdere il passo delle altre. Sabato ore 18 si accendono i riflettori all'Olimpico per il primo big match della tredicesima giornata. Una sfida dai mille volti, Acerbi contro Bonucci, compagni solo qualche giorno fa in Nazionale, il super centrocampo biancoceleste contro quello bianconero ancora in rodaggio, il lavoro e la dedizione di Sarri contro il pragmatismo di Allegri. Circa 52 mila tifosi sugli spalti pronti ad assistere a un match non ancora decisivo, ma sicuramente importante. A parlare della sfida ci ha pensato l'ex Juve, Fiorentina e Parma Marco Marchionni che, intervenuto in esclusiva ai nostri microfoni, ha dichiarato: "Credo sia importante per entrambe, ma un po’ di più per la squadra di Allegri che se continua la tendenza negativa inizia ad essere un problema. La Lazio sta vivendo un ottimo momento anche se potrebbe mancargli qualche giocatore importante. Spero che sarà una bella partita nonostante le defezioni".

Quanto peserà l'assenza di uno come Immobile?

"Le assenze pesano di più per la Lazio. Immobile è molto importante per l’economia della squadra dal punto di vista del carisma e della leadership. Se dovesse mancare Dybala alla Juventus, ci sarebbero altri giocatori che possono giocare e determinare la partita".

E' una partita che si decide a centrocampo?

"Il centrocampo della Lazio è ben rodato ed è una forza. È riduttivo dire che la partita si possa decidere a centrocampo. È vero che la Juve ha avuto delle difficoltà, ma è una squadra che ha equilibrio e ha giocatori determinati anche in mezzo al campo. In questo momento la Lazio ha un centrocampo costante, che gioca da anni insieme e ha trovato la sua fisionomia. Allo stesso tempo la Juve è sempre la Juve. Giocheranno giocatori che ovviamente possono essere importanti".

Quello biancoceleste è il centrocampo più forte in Serie A?

"Come economia di gioco è un centrocampo molto forte, ma ogni partita e ogni stagione ha una storia a sé. Quello che hanno fatto è incredibile, ma sarà importante anche quello che faranno. Molto dipenderà da come l’allenatore li farà giocare e da quanto saranno loro determinati a dimostrare ancora il proprio valore. Parliamo ovviamente di giocatori molto forti".

Che giocatore è Immobile e quanto è mancato alla Nazionale?

"Ciro è importante sia per la Nazionale che per la Lazio e ovviamente per tutto il calcio italiano. Ho avuto la fortuna di giocarci contro e conosco le sue caratteristiche. Ha dimostrato tutto sul campo e non devo dire io il suo valore. È normale che la Lazio può risentire della sua assenza".

Se fossi Allegri, c'è un elemento che leveresti alla Lazio?

"Toglierei Sarri perché ha iniziato a dare un’economia, un gioco e una sicurezza alla sua squadra. Il principale artefice di questo andamento della Lazio è proprio l’allenatore. Ha dato un’identità e le sue idee e sono stati bravi i ragazzi a tirar fuori tutto il meglio che hanno. Stanno facendo un gran campionato".

Un pronostico?

"Mi auguro solo di vedere una grande partita e sono sicuro che sarà così perché sono due squadre che vogliono giocare, determinare e riscattare il percorso che stanno facendo. Giocando in casa la Lazio ha più possibilità, ma la Juve se gioca da Juve ha sempre quelle alternative per far si che la partita si metta dalla parte giusta".