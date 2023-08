Lazio, Kamada e la gioia dei laziali in Giappone: "Ancora non ci crediamo. Daichi è... "

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Filippo e Mattia sono due fratelli laziali che vivono a Tokyo e gestiscono il Lazio Club Japan...

ESCLUSIVA LALAZIOSIAMONOI.IT - Immaginate tifare per la Lazio, ma farlo a kilometri di distanza, combattere con il fuso orario. Vedere le gare di Immobile e compagni in piena notte, urlare quando tutti dormono alla giocata di Felipe Anderson o a un gol di Zaccagni. "Per noi l'ideale sarebbe se la Lazio giocasse sempre alle 12:30, ma purtroppo non è possibile". Esordiscono così Filippo e Mattia Larese, due fratelli che si sono trasferiti da piccoli in Giappone. Una famiglia numerosa (10 fratelli) che si è trasferita a Tokyo per il lavoro dei genitori. Il legame con Roma è forte, ma il Giappone li ha accolti e lì si sono fatti le rispettive famiglie. La passione per la Lazio è una costante che anche a migliaia di kilometri non si affievolisce. Avevamo incontrato e intervistato Filippo sei anni fa quando ci aveva raccontato la sua storia. Stavolta in chiamata insieme a lui c'è anche Mattia che come il fratello maggiore è innamorato della Lazio, anche se in famiglia sono abbastanza divisi con qualche fratello che ha scelto la Roma. I due insieme gestiscono la pagina Lazio Club Japan, molto attiva su Twitter con notizie, foto e video legate ai biancocelesti. Inevitabilmente in questi giorni la pagina ha aumentato le interazioni perché la Lazio ha annunciato l'arrivo di Daichi Kamada. Un calciatore seguitissimo in Giappone che vestirà la maglia con l'aquila sul petto. Il centrocampista ha mandato un messaggio in giapponese a tutti i tifosi della Lazio nel paese del Sol Levante.

Lazio, ecco Kamada: la gioia di Filippo e Mattia

"Io personalmente sono molto contento e spero veramente che possa essere un'opportunità per fare cresce l'appeal della Lazio in Giappone". Commenta così Filippo l'arrivo del calciatore e il video inviato alla loro pagina. I due sono in contatto con la Lazio che spesso condivide qualche saluto dei calciatori per i tifosi in Oriente. Ora però a indossare la maglia biancoceleste sarà un giocatore della nazionale nipponica che solo un anno fa ha alzato l'Europa League. I due fanno un'analisi precisa del colpo: "Inizialmente non volevamo crederci. Poi piano piano che i giorni passavano, abbiamo capito che stava succedendo. Kamada ci ha colpito molto per la fisicità. Non ha un fisico da giapponese, è molto alto e piazzato, ma allo stesso tempo tecnicamente è molto valido. Un acquisto molto buono e sicuramente Sarri se lo sarà studiato. Un colpo giusto per la Lazio, speriamo si adatti subito. Lui in carriera è abituato a girare e vive in Europa da anni, l'impatto non sarà un problema. Poi ha un'esperienza internazionale che aiuterà molto. Non è un colpo da occhiolino all’Oriente, ma un rinforzo vero per la rosa". La cosa viene sottolineata più volte sia da Filippo che da Mattia che sottolineano come Kamada sia un vero colpo da un punto di vista tecnico/tattico e non un ponte per sfondare nel mercato giapponese tramite Mizuno. Chiaro, però, che questa parte non va sottovalutata: "Da un punto di vista di tifoso sono contento perché la Lazio avrà più visibilità in Giappone. I primi anni venivano trasmesse solo le gare di Milan, Inter e Juve più quella del club con un giapponese in squadra. Finalmente riusciremo a vedere tutte le partite della nostra Lazio. Oltre a questo è anche una mossa ottima di marketing. C’è una strategia dietro, ma Kamada è giocatore vero. Un top player del genere che ha fatto bene in Germania ed è stabilmente nel giro della nazionale. Insieme a Mitoma e Kubo è il calciatore con più appeal qui. Non vediamo l'ora di vedere le maglie della Lazio e di Kamada in tutti i negozi".

Lazio, la storia social del Club Tokyo e le curiosità

Ma come è nata l'idea di fare un Lazio Club a Tokyo? Filippo ci spiega un po' come sono andate le cose specificando che si chiamano così, ma non è un vero e proprio Lazio Club, nonostante la passione di tutto il gruppo. "Io sono entrato il contatto con il fondatore della pagina Facebook di Lazio Club Tokyo. Kaneaki, questo il suo nome, si è innamorato della Lazio durante un viaggio a Roma negli anni 90. Da lì aveva sempre seguito la squadra e aveva creato la pagina Facebook e mi ha chiesto se potevo aiutarlo a gestirla. Ho accettato, poi è arrivato anche Mattia che mi aiuta e gestisce Twitter. Siamo un gruppo che vive tra Tokyo e altre zone e in maniera interattiva cerchiamo di restare uniti e seguire la Lazio anche a distanza. Nella capitale spesso ci raduniamo per vedere le partite insieme, ma dipende anche dal fuso orario che spesso non aiuta" ci dice il fratello maggiore. Mattia aggiunge: "E' un impegno, ma la Lazio è la nostra passione e quindi ci pesa meno. Poi quando ci arrivano i messaggi di saluto la cosa ci inorgoglisce". I due poi ci girano qualche messaggio dei componenti del gruppo che hanno commentato così l'acquisto di Kamada: “Finalmente un Giapponese alla Lazio”, “Così la Lazio sarà conosciuta anche in Giappone”, “I tifosi giapponesi aumenteranno” e “Ora serve l’account ufficiale della Lazio in giapponese”. Tifosi nipponici che amano Luis Alberto, Immobile e Felipe Anderson ma non solo: "Anche Marusic e Patric hanno tanti fan qui. Senza dimenticare Radu che era il beniamino di tutti".

Lazio, Filippo e Mattia esultano per Kamada, ma Milinkovic...

I fratelli Larese, però, nonostante la gioia per Kamada non si sono ancora ripresi dalla cessione di Milinkovic. Il serbo era l'idolo di entrambi, il giocatore con Immobile a cui erano più legati. In coro dicono: “Il suo rinnovo sarebbe stato l'acquisto più bello. Dispiaciuti che abbia scelto il calcio arabo che ora sicuramente crescerà, ma attualmente viene scelto solo per i soldi. Dispiace non averlo, poi vederlo con un’altra maglia ci ha fatto male. Meglio lì che in Italia con una strisciata, ma sinceramente ci sarebbe piaciuto vederlo in una big europea o in Premier. Certo ancora meglio sarebbe stato vederlo per sempre alla Lazio, ma magari un giorno tornerà. Ci speriamo”. Filippo e Mattia tentennano quando gli chiedo di scegliere tra Kamada e Milinkovic, o meglio se la scelta fosse dipesa da loro avrebbero preferito l'arrivo del giapponese o la conferma del serbo. "Questa è cattiva" ci dice sorridendo Mattia. Poi entrambi insieme ci dicono: "Sergio! Ok che con Kamada abbiamo la certezza di vedere tanta Lazio, ma con Milinkovic c'era un legame troppo forte. Andiamo contro i nostri interessi, ma i sentimenti sono sentimenti".

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.