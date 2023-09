Lazio, Kamada e la sua rivincita: Daichi dà un sinistro alle critiche

TUTTOmercatoWEB.com

"Ho solo bisogno di risultati personali. Di gol o assist. Di sicuro c'è pressione, perché gioco nella posizione di Milinkovic e lui ha fatto molto bene qui. Quindi sì, c'è un po' di pressione, ma sono riuscito a segnare ed è stato molto speciale". Ha parlato così ai canali ufficiali del club il centrocampista della Lazio, in maniera sincera come ha sempre fatto anche in Germania. Daichi Kamada si è scrollato di dosso tanta pressione. Sì, perché il giapponese è il fiore all'occhiello della campagna acquisti estiva della Lazio. L'uomo immagine, ma anche quello chiamato a sostituire Sergej Milinkovic Savic che alla Lazio era una vera e propria icona. Il nipponico non aveva brillato con Lecce e Genoa complice una non ottimale condizione fisica dopo due mesi di inattività. Normale non fosse al top, meno normale l'eccesso di critiche piovute sull'ex Eintracht soprattutto nella prima all'Olimpico. Qualche mugugno per un passaggio sbagliato e alcuni fischi al momento del cambio a cui si aggiungono le solite etichette dei leoni da tastiera dei social che lo avevano già etichettato come acquisto sbagliato.

Lazio, Kamada si prende la scena

L'inizio al Maradona non è stato dei migliori, ma Daichi è cresciuto con il passare dei minuti. La mossa di Sarri di allargarlo molto e di far partire più centrale Felipe Anderson ha cambiato la partita e mandato in barca la difesa del Napoli. Il ragazzo di Iyo si è fatto sempre più intraprendete fino al gioiello in apertura di ripresa che ha deciso il match. "Un gol della Madonna" per dirla alla Luis Alberto che ha scosso e spaccato la partita. Kamada all'apparenza così zen e tranquillo ha messo da parte la compostezza tipica del suo paese per esultare in maniera vistosa e scrollarsi di dosso la tensione. Se anche uno come lui che un anno fa alzava al cielo l'Europa League sente la pressione dell'ambiente Lazio questo dovrebbe far capire molto su cosa circonda la squadra di Sarri. Il mister nel prepartita aveva detto che purtroppo è arrivato in ritardo, ma che sicuramente avrebbe dimostrato il suo valore e fatto comodo nella lunga stagione che attende le aquile. Nel post partita il mister ha aggiunto: "Kamada dà la sensazione di avere grandi qualità tecniche. Lo stiamo facendo crescere senza stressarlo, ora purtroppo va in nazionale". Già perché il numero 6 giocherà con il Sol Levante contro Germania e Turchia e tornerà a disposizione per la sfida con la Juventus dove vuole continuare a dimostrare la sua crescita. Immobile e compagni puntano molto su di lui e il giapponese è pronto a zittire gli scettici e a rispedire al mittente le critiche come ha fatto al Maradona sabato sera.