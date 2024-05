Lazio, Kamada: "Ho trascorso un periodo non facile per problemi di..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Daichi Kamada a tu per tu con il futuro alla Lazio. Nei prossimi giorni il centrocampista biancoceleste, dopo un'annata difficile in cui ha da poco ritrovato la luce, deciderà se restare a Roma o meno. Dopo le parole di Claudio Lotito, come riporta il Corriere dello Sport, al termine dell'ultima gara di campionato, il "Samurai" ha lasciato aperta ogni possibilità, parlando con i media nipponici: "Riflettendo su questa stagione che si è appena conclusa, direi che per me è stata una nuova esperienza sotto ogni punto di vista. Dall’ambiente alla lingua, passando per i nuovi compagni e il diverso stile di calcio, ho trascorso un periodo non facile all’inizio per via dei problemi di adattamento. Però ho continuato a impegnarmi e nella parte finale di stagione sono riuscito a esprimermi. I compagni e gli allenatori mi hanno dato fiducia e credo di aver ottenuto qualcosa di importante e di aver ampliato il mio bagaglio calcistico. Sento di essere cresciuto molto come calciatore dopo questa stagione. Si dice che se finisci bene, allora è andata bene. Ecco, io mi sento così".

Dichiarazioni che non evidenziano la sua voglia di restare, ma che lasciano sicuramente uno spiraglio positivo. Nel frattempo, a breve ci sarà a Formello l'incontro tra la Lazio e i suoi agenti, per parlare del tema "prolungamento del contratto". Kamada ha tempo fino al 30 maggio per decidere se attivare la clausola per il rinnovo automatico, oppure svincolarsi. Non è da escludere che il giapponese abbia intenzione di far scadere la clausola per poi ritrattare lo stipendio. Discorso che si imposta dopo il pressing forte del Crystal Palace, che ha messo sul piatto un'offerta da capogiro. E' tutto rimandato alle prossime ore, con Kamada che può fare veramente la differenza nella prossima Lazio di Tudor.