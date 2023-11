Lazio, Kamada rientra prima? Sarri incrocia le dita: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il gol contro la Birmania e poi il fastidio alla schiena. Una giornata dal doppio volto quella vissuta lo scorso 16 novembre da Kamada. Il centrocampista, dopo aver ritrovato la gioia di infilare la palla in rete, ha accusato un problema alla schiena che lo ha costretto a uscire dal campo non al top della forma. Nulla di preoccupante, stando a quanto scrive Il Corriere dello Sport in merito, nonostante il comunicato della federazione giapponese.

RIENTRO ANTICIPATO? - Il classe 1996, infatti, nelle prossime ore si sottoporrà a nuove valutazioni mediche le quali approfondiranno la questione e, soprattutto, saranno decisive per capire se sarà a disposizione del c.t. Miriyasu o se dovrà rientrare nella Capitale con molti giorni d'anticipo. Sarri in questo senso incrocia le dita. Il tecnico nelle prossime ore saprà se potrà riavere a disposizione il calciatore entro domani o se dovrà rinunciarci per gran parte della prossima settimana.

PROBLEMI A CENTROCAMPO - Il rientro di Kamada potrebbe spostare notevolmente gli equilibri. Tra cartellini e infortuni la linea mediana della Lazio è decimata. Luis Alberto, dopo il giallo nel derby, è stato squalificato dal giudice sportivo, Vecino ha riportato una lesione al gluteo e, di conseguenza, restano a disposizione solo Guendouzi, sul centro-destra, e la coppia Cataldi e Rovella in mediana. Una situazione quasi critica in cui la presenza, o meno, del giapponese potrebbe spostare notevolmente gli equilibri, soprattutto in ruolo così decisivo come quello del centrocampo. Nelle prossime ore Sarri capirà la situazione, se dovesse essere rimandato a Roma, allora già da domani, o lunedì, potrebbe lavorare in squadra (infortunio permettendo), altrimenti bisognerà correre ai ripari.