Lazio, Kamada scalpita per un posto da titolare. Ma Sarri...

Fonte: Andrea Papaccio Napoletano - lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Maurizio Sarri si trova di fronte a una scelta difficile a Rotterdam, e mercoledì sera ha fatto un mea culpa riguardo a Kamada, riconoscendo il suo valore come calciatore. Tuttavia, Sarri ha ammesso di non avergli dato abbastanza spazio. Kamada, arrivato la scorsa estate, sembra non trovare il suo posto nell'undici titolare della Lazio.

In passato, il giapponese è stato schierato nel ruolo di Milinkovic, ma ora si ritrova scavalcato da Guendouzi e Vecino. Sarri deve capire come e quando reintegrare Kamada, considerando le numerose opzioni tattiche a disposizione. Nonostante le aspettative iniziali, l'ex Eintracht non ha ancora dimostrato appieno il suo potenziale in campo, e le sue ultime apparizioni sono state deludenti.

La sua ascesa come mezzala sembra essere stata bruscamente interrotta, e ora Kamada deve lottare per riconquistare la fiducia di Sarri. Le prossime partite diranno molto sulla sua futura collocazione nell'undici titolare della Lazio. Il centrocampista asiatico , per ora, è costretto ad aspettare e a sognare di dimostrare il suo valore in campo. Riporta così il Corriere dello Sport.