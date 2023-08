Lazio, Kamada si presenta: "Ecco perché ho deciso di venir qua. Lotito e Sarri..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

A qualche giorno dal suo arrivo a Roma e della sua prima presenza in biancoceleste in amichevole contro il Latina, Daichi Kamada si è presentato ai tifosi della Lazio nell'intervista rilasciata a Lazio Style Channel. Ecco le sue parole: "Buongiorno tifosi della Lazio, sono Daichi Kamada. Come ho detto tante volte, ho voluto fortemente giocare in una squadra che lotta in Champions League. Il presidente e il mister hanno voluto con entusiasmo che giocassi nella Lazio. Io stesso credo di poter crescere qua e diventare un giocatore migliore. Per questo ho deciso di venire qua. Credo di poter giocare meglio come numero 8, come centrocampista interno o mezzala, come dite voi. Ho fatto tante partite in Germania, in Bundesliga. Adesso comincia la mia carriera in Italia".

"Come tutti sanno il calcio italiano è molto sviluppato tatticamente. Infatti in allenamento ci sono tantissimi dettami da imparare. In questo modo credo di poter crescere tatticamente, imparando tante cose. Da quando ho saputo che sarei andato a giocare nella Lazio, ho guardato tante partite. A differenza dell'Eintracht Francoforte, che spesso investe in tanti giocatori giovani per poi metterli sul mercato, la Lazio con il tempo è cresciuta trattenendo i giocatori migliori. Credo di poter giocare con compagni di alto livello. La Serie A è molto popolare in Giappone. Alcuni giocatori giapponesi famosi hanno giocato qua in Italia in passato. Negli ultimi anni non c'è stato nessun calciatore giapponese, adesso ci sarò solo io. Giocando bene, vorrei dimostrare la bellezza della Serie A e della Lazio ai tifosi giapponesi".

