Lazio, Klose esulta per Kamada: "Grande colpo! Con lui in squadra..."

RASSEGNA STAMPA - Il nuovo acquisto della Lazio, Daichi Kamada, ha riportato l'entusiasmo in casa biancoceleste. Non solo i tifosi, ma anche molti addetti ai lavori hanno celebrato il colpo della dirigenza laziale, capace di assicurarsi a zero un calciatore di livello internazionale. Tra quelli che più di tutti si sono complimentati con la Lazio, c'è anche l'ex bomber Miroslav Klose, intervenuto per Elmar Bergonzini ai microfoni del Corriere della Sera. 'Miro' ha sottolineato in particolar modo tre caratteristiche di Kamada: la sensibilità nel tocco palla, la lettura delle situazioni e una grande facilità di corsa. Nella sua esperienza in Bundesliga, in effetti, il nuovo numero 6 biancoceleste si è messo in mostra per la sua incredibile duttilità, facilitata da una semplicità disarmante nel coprire grandi porzioni di campo. Un acquisto, spiega Klose, che porterà alla Lazio caratteristiche nuove, in grado di esaltare non solo Sarri e i tifosi, ma anche i compagni che giocheranno al suo fianco. La Lazio, insomma, nonostante abbia perso un punto di riferimento come Milinkovic, ora può contare su un giocatore che può fare le fortune della squadra. Parola di Miro.