Lazio, l'ag. di Radu: "Quest'anno poteva andare via, ma ama questa maglia. Sul rinnovo..."

Una prestazione sopra le righe sfoggiata contro l'Atalanta da Stefan Radu, il quale ha dimostrato ancora una volta la sua importanza per la Lazio. A sole 4 presenze dal record di Favalli, il difensore romeno vuole continuare a essere protagonista con i biancocelesti. A confermarlo è il suo agente Matteo Materazzi che in esclusiva ai nostri microfoni, direttamente dall'Hotel Sheraton, ha parlato anche del suo assistito.

MERCATO - "Il mercato di gennaio è sempre a rilento, quest’anno il Covid è una scusante. Solitamente ci sono molti scambi e pochi soldi. Chi si è mosso meglio? Non è facile perché le grandi si sono mosse poco. L’Udinese ha preso Llorente e sono curioso di vedere quello che farà, per il resto grosse operazioni non ci sono state. La Roma ha fatto qualcosina con El Shaarawy".

MUSACCHIO - "Musacchio è un giocatore affidabile e di personalità che può dare una grossa mano, se sta bene fisicamente è un ottimo acquisto".

RINNOVO RADU - "Il record di Radu? Un risultato straordinario e fortemente voluto da lui. Ogni volta evita le sirene di mercato, ti fa capire l’amore che ha per questa maglia. Quest’anno c’era la possibilità di cambiare ma lui non se l’è sentita, vedremo ora che succederà perché è anche in scadenza quindi capiremo il suo futuro. Rinnovo? Mi auguro che se ne parli a breve perché lui ci tiene tantissimo alla Lazio. Per adesso non ne abbiamo ancora parlato".

