Lazio, l'agente Giuffredi: "Caso Zaccagni? La mia non è polemica. Lotito..."

Hanno fatto discutere molto nelle ultime ore le dichiarazioni rilasciate ieri a Tuttomercatoweb.com dall’agente di Mattia Zaccagni, Mario Giuffredi. A tal proposito lo stesso ha voluto precisare quanto segue: "A seguito dell’intervista rilasciata ieri ci tengo a fare delle precisazioni. I rapporti tra me e il Presidente Lotito e con la Lazio sono sempre stati di stima e fiducia reciproca. Il pensiero che ho espresso nell’intervista è stato riportato altrove in maniera capziosa, le mie parole non erano certo polemiche e distruttive nei confronti del club a cui ci lega un grande rapporto di amicizia.

È vero che la situazione di Zaccagni si sia protratta per le lunghe, ma non volevo far intendere che a Lotito non importasse nulla della vicenda del ragazzo. Il presidente probabilmente ha avuto mille impegni. Non volevo certo essere polemico nei suoi confronti, anche perché sulla questione ha dato una parola a me e al ragazzo e come sempre sono sicuro e certo che la manterrà. Ho rilasciato un’intervista a scopo precauzionale, considerato il grande amore del ragazzo nei confronti della Lazio e per questo - conclude Giuffredi - siamo i primi a voler chiudere questa questione nel migliore dei modi per tutte le parti in causa".