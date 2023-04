Lazio, l'appello della Curva Nord: "Lo stadio dev'essere una bolgia! Portate..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio domani alle 18.00 scenderà in campo contro il Torino allo Stadio Olimpico di Roma, in un altro passaggio fondamentale per centrare l'obiettivo Champions League. Un obiettivo fattibile, ma pur sempre difficile e che per essere raggiunto richiede un ambiente compatto e unito, dalla squadra ai tifosi. Ecco perché, con un comunicato ufficiale, gli Ultras Lazio hanno invitato i tifosi a trasformare lo stadio in una bolgia e colorandolo con i colori del cielo portando con sé una bandiera da sventolare:

"Avanti Laziali fino alla vittoria! Mancano ancora 8 partite alla fine della stagione, da vivere con tifo e passione. In casa e in trasferta dovrà esserci sempre una bolgia per spingere i ragazzi al traguardo. Per questo anche per la partita di domani contro il Torino invitiamo i Laziali a portare con sé una bandiera biancoceleste da sventolare. Con la fede e con l'ardore, insieme a te camminerem!".