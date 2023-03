Lazio, l'arcano del rinnovo di Pedro: spunta un vecchio accordo con la Roma

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Sprinta e gioca con un ragazzino, come chi al calcio deve ancora dare tutto, quando in realtà è tra le personalità più importanti di sempre. Pedro è uno degli imprescindibili di Maurizio Sarri. Domenica nel derby è stata una continua spina nel fianco della difesa romanista, mettendola in difficoltà con le sue giocate e i suoi movimenti. Tutti sperano in un rinnovo, almeno di un altro anno, per continuare a godere delle sue qualità e della sua tenacia, ma da novembre ogni discorso è stato rimandato a data da destinarsi. A febbraio erano rimbalzate voci dalla Spagna che parlavano di una sua trattativa con il Tenerife e oggi, secondo quanto riporta la consueta rassegna di Radiosei, a far discutere sarebbe un bonus a carico del giocatore da riconoscere alla Roma in caso di rinnovo del contratto. Non sono presenti molti dettagli inerenti a questo accordo (ancora da confermare), come non è chiaro se si annullerebbe una volta scaduto, permettendo così alle due parti di trattare liberamente senza dover riconoscere nulla a terzi. Quello che è certo è che intorno al rinnovo di Pedro aleggia un ombra di mistero che, a Roma, sperano sparisca presto.