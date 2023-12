Lazio, l'Argentina celebra Castellanos: "Taty protagonista" - FOTO

Piovono complimenti per Valentin Castellanos. Partita monumentale dell'ex attaccante del Girona che trascina la Lazio nella rimonta al Frosinone con un gol, bellissimo per altro, e un assist per il 2-1 di Isaksen. Prova di voglia e di qualità del Taty che mette a tacere le critiche e ritrova la rete che gli mancava da ottobre. Tanta rabbia nell'esultanza, ma alla fine anche tanta felicità per il risultato e per la gioia personale.

Anche in patria omaggiano il centravanti della Lazio andato a segno insieme all'altro argentino del match Soulé. Il quotidiano Olé, il più famoso in tema sport nella terra di Messi e Maradona, scrive così: "Grido argentino nell'ultima dell'anno in Serie A. Castellanos pareggia Soulé. La Lazio batte 3-1 il Frosinone, Taty assoluto protagonista. Che colpo di testa dell'attaccante". Sarri si gode il suo centravanti in assenza di Immobile e anche in Argentina lo seguono da vicinissimo.