Lazio, l'attacco preoccupa. E Immobile non può essere l'unica causa

RASSEGNA STAMPA - La flessione di Immobile non è l'unica causa di un attacco che ha smesso di segnare. Il capitano biancoceleste, d'altronde, quando è stato mandato in campo ha timbrato tre volte il cartellino, colpendo anche altrettanti legni, dimostrazione che le sue palle gol le ha avute anche in condizioni tutt'altro che serene. Insegue una forma fisica che manca ormai da un anno, cerca di allenarsi con continuità per ritrovarla e ritrovarsi. Sarri, intanto, prova a gestirlo. Castellanos gli offre la possibilità di mettere Ciro in panchina, concedergli alcuni spezzoni fino a quando non sarà tornato al 100%. Nelle ultime tre, però, la fortuna gli ha voltato le spalle. Eccezion fatta per la partita contro la Fiorentina, a Rotterdam e Bologna era in campo nei momenti più bui della squadra, quando la fantasia era rimasta negli spogliatoi.

UN ATTACCO CHE NON FA GOL - I confronti con la stagione precedente sono sempre complicati, si rischia di mettere in ballo molteplici fattori che non possono essere tralasciati o sottovalutati. Un'analisi prettamente numerica, una sbirciata al rendimento di un anno fa, però, aiuta a rendersi conto di come in zona offensiva ci sia stato un crollo evidente. Alla Lazio mancano, come riporta Il Corriere dello Sport, 10 gol, di cui tre sono stati sottratti al bilancio di Immobile. Ma gli altri dai restanti componenti del tridente. Zaccagni e Felipe Anderson sono ancora fermi a una sola rete segnata a testa, ben distante dalle rispettivamente 10 e 9 realizzate lo scorso anno. Incidono a sprazzi, non riescono a garantire la stessa continuità, a segnare con naturalezza come invece succedeva nella passata stagione. L'attacco di Sarri così, diviene meno spaventoso. Presenta un tridente che, con Immobile in campo, ha un misero biglietto da visita di 5 gol e che, invece, con Castellanos cala drasticamente a 3. Manca l'innesto, quel qualcosa che risolva i problemi che tengono ingabbiati i l tridente: serve il ritorno di Immobile, che già risolverebbe tanti problemi, ma anche quello dei suoi compagni di reparto.

UN CENTROCAMPO CON MENO FANTASIA - Nel tentativo di trovare una soluzione, forse, Sarri potrebbe averla individuata in parte nel corso dell'ultima conferenza stampa. A questa Lazio mancano fantasia e qualità. L'arrivo di Guendouzi e Kamada (il suo gol a Napoli oggi pesa molto sull'economia dell'attacco) è stato importante perché ha alzato il livello della rosa, ma inevitabilmente ha diminuito quello dei titolari. Le uniche invenzioni, gli unici sprazzi di fantasia arrivano dal numero 10, Luis Alberto. Il Mago inventa e stupisce, ma nel momento in cui trova una marcatura serrata, non ha nessuno disposto a raccogliere la sua eredità. Manca Milinkovic, è inevitabile. Mancano i 3 gol che aveva già realizzato a questo punto della stagione, mancano le sue giocate, quelle che lo rendevano un inamovibile della Lazio anche nei momenti più complicati della sua stagione. L'assenza del 'Sergente' non è chiaramente la causa del crollo, ma una parte del puzzle su cui sta lavorando Sarri per rimediare a questo enorme problema che è l'attacco della Lazio. Restano gli schemi, resta ciò che si prova in allenamento e che viene premiato dai gol di Vecino, dello stesso Luis Alberto o di Castellanos, ma non c'è più quella scintilla che provocava l'esplosione offensiva.