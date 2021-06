Lazio, l'Europa League ti fa ricca: tutti i premi della competizione

La programmazione del calciomercato da parte di una società passa dal budget a disposizione e da quante competizioni la squadra dovrà giocare in stagione. La Lazio, il prossimo anno, competerà per la Serie A, la Coppa Italia e l'Europa League. Proprio grazie all'accesso alla fase a gironi della competizione internazionale, i biancocelesti potranno contare su una somma più cospicua.

I PREMI - Come riporta Calcioefinanza.it, la UEFA ha reso noti i premi che verranno distribuiti alle società: la Lazio percepirà 3.63 milioni di euro per essere entrata nella fase a gironi del torneo. I soldi verranno versati in due tranches: un acconto da 3.4 milioni di euro e un saldo di 230.000 euro. In base ai risultati delle partite che verranno disputate nella prima fase (sono 6 gare in totale) della competizione, la società capitolina potrebbe ricevere ulteriore denaro (630.000 euro per una vittoria e 210.000 euro per un pareggio). Qualora la squadra allenata da Sarri dovesse vincere il girone, riceverebbe 1.1 milioni di euro come bonus, mentre se dovesse passare come seconda riceverebbe 550.000 euro. Una volta oltrepassato questo step si entra nella fase finale, in cui sono previsti altri premi rispetto al superamento delle varie fasi: qualificazione per gli spareggi (in cui giocheranno le terze classificate nei gironi di Champions League contro le seconde in Europa League): 500.000 euro; qualificazione agli ottavi di finale: 1,2 milioni di euro; qualificazione ai quarti di finale: 1,8 milioni di euro; qualificazione alle semifinali: 2,8 milioni di euro; qualificazione alla finale: 4,6 milioni di euro. Se i biancocelesti dovessero vincere la competizione riceveranno 4 milioni di euro supplementari. Oltre ai premi legati alle prestazioni sportive, esistono quelli che vengono distribuiti in base al ranking sportivo e al market pool.

Pubblicato 24/06