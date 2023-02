Lazio, la classifica però sorride: il confronto con lo scorso anno

Nonostante le occasioni sprecate e i 17 punti persi da situazioni di vantaggio, Immobile e compagni si sono migliorati sensibilmente...

Nonostante le tante occasioni sprecate e i 17 punti buttati via da situazioni di vantaggio (di cui ben 9 nel 2023), la classifica della Lazio è più che buona. I biancocelesti sono quarti a una sola lunghezza dal terzo posto della Roma e a -4 dalla seconda piazza dell'Inter. Numeri incoraggianti anche se, per come si erano messe le cose, era lecito aspettarsi qualcosa in più. Perdere punti come squadre come Sampdoria, Lecce, Empoli, Fiorentina e Verona è inaccettabile visto che le altre, Napoli escluso, ballano. Nonostante questo il confronto con lo scorso anno sorride e le aquile hanno 7 punti in più rispetto allo stesso periodo della passata stagione. Allora i capitolini erano sesti a quota 32 e il quarto posto, occupato dall'Atalanta, era distante ben 10 lunghezze. Oggi le cose vanno in maniera diversa complice il cammino spumeggiante del Napoli, la penalizzazione della Juventus e un Milan che si è spento. Chiaro che gli appena 9 punti nelle ultime 7 giornate abbiano in parte compromesso un cammino di altissimo livello fino a prima della pausa per il Mondiale. Per quello che riguarda le altre il Napoli domina con un +13, bene la Roma a +8, la Juventus +3 (senza contare la penalizzazione), l'Udinese +6, la Salernitana +4 e il Torino +1. Male le altre big con il Milan sotto di 10, l'Inter di 6 e l'Atalanta di 4. Ecco la classifica completa delle differenze rispetto a un anno fa:

Napoli +13

Roma +8

Lazio +7

Udinese +6

Salernitana +4

Juventus +3 (penalizzazione esclusa)

Torino +1

Bologna -1

Spezia -1

Empoli -2

Atalanta -4

Sassuolo -5

Inter -6

Fiorentina -8

Milan -10

Sampdoria -10

Verona -13

Lecce, Monza e Cremonese erano in Serie B