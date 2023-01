Lazio, la Coppa Italia si avvicina: torna Maximiano tra i pali?

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Ivan Provedel è ormai il portiere titolare della Lazio. Durante la sessione estiva di mercato era stato acquistato come secondo, Maximiano invece (anche lui appena arrivato), sarebbe stato il primo. Sono bastati pochi minuti in questa stagione e tutto si è ribaltato. Come riporta la rassegna di Radiosei però, Sarri in queste ore sta riflettendo sulla pedina da posizionare tra i pali in Coppa Italia (si giocherà sabato 19 gennaio contro il Bologna). Il tecnico potrebbe dare una chance al portoghese per capire se possa continuare la staffetta tra i portieri in vista anche della Conference League. Intanto Provedel è coinvolto nel calo generale della squadra, dopo 620 minuti di imbattibilità prima del gol preso contro la Salernitana. Max invece, dopo l'erroraccio contro il Bologna all'esordio di campionato ha sempre avuto un posto da spettatore. Forse è arrivato il suo momento, la possibilità per convincere Sarri a poter contare ancora su di lui.