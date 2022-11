Lazio, la corsa è la tua forza: i dati della squadra di Sarri

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Tra i precetti di Sarri ben insiti nella testa dei giocatori della Lazio c'è quello della quantità. Il tecnico toscano da quando è arrivato a Roma ha chiesto ai suoi ragazzi di abbinare le qualità di palleggio alla corsa e in questa stagione i numeri confermano i miglioramenti. La Lazio, infatti, domina in Serie A per la sua capacità di riempire il campo e di mantenere con costanza gli alti ritmi imposti dal suo gioco. Nessuno, come i biancocelesti, è stato in grado di percorrere una distanza media di 144 chilometri in queste prime quindici partite, mostrando la superiorità della squadra rispetto alle rivali. Gli unici ad avvicinarsi ai numeri della Lazio, ma mantenendo comunque una distanza di 3 chilometri, sono i giocatori del Monza (111). Ma non finisce qui. Correre molto non è sempre garanzia di alto rendimento, quello che conta spesso è anche la qualità della corsa, ma anche da questo punto di vista i ragazzi di Sarri sono stati in grado di dimostrarsi migliori rispetto alla concorrenza.

Di tutti i chilometri fatti sono ben 68 quelli fatti di corsa e ben 9 quelli di scatto. L'ennesima dimostrazione di quanto Immobile e compagni siano in grado di mantenere i propri ritmi nei novanta minuti di gioco. Ritmi che nessun'altra squadra, fino a oggi, è riuscita a trovare con questa continuità. Se, infatti, per quel che concerne gli scatti: Inter, Milan, Atalanta, Cremonese ed Empoli hanno eguagliato il numero di 9 chilometri percorsi, lo stesso non si può dire su quelli fatti di corsa. Ancora una volta solo il Monza si avvicina alla squadra di Sarri con 65 chilometri in totale, ma sempre 3 in meno rispetto ai 68 dei biancocelesti. Qualità, quantità e ritmi elevatissimi fanno la differenza, hanno permesso alla Lazio di piazzarsi quarta in classifica e di rendersi protagonista di un avvio di campionato importante. Come se non bastasse, inoltre, a premiare i giocatori biancocelesti sono la dedizione e la costanza, nonostante gli alti numeri del possesso palla (quinta in campionato con 28' 42'') la Lazio è una squadra che in campo non è mai ferma: sono, infatti, solo 36 i chilometri fatti in camminata fino a oggi, totalizzando del peggior dato della Serie A. A dominare questa speciale classifica è l'antitesi dei biancocelesti, ovvero i rivali della Roma con ben 40 chilometri. Insomma, la sosta, almeno da questo punto di vista, sembrerebbe essere arrivata al momento giusto, consentirà alla Lazio di rifiatare, effettuare una nuova preparazione e ripartire con gli stessi ritmi.