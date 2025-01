Lazio, la festa per i 125 anni in Campidoglio: il discorso di Lotito - FT&VD

Fonte: Dal nostro inviato Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO ORE 18:25 - A intervenire è il presidente Lotito (Qui per le sue parole)

AGGIORNAMENTO ORE 18:21 - È la volta di Juan Bernabé, il falconiere ha preso parola per presentare la nuova arrivata in famiglia: “Flaminia è la nuova aquila, è un’aquila reale. È la stessa che portava l’aquilifero dell’impero romano. Non sostituirà Olympia, verrà presentata presto”.

AGGIORNAMENTO ORE 18:20 - È il turno di Pedro, anche lui ha ritirato il Premio Bigiarelli.

AGGIORNAMENTO ORE 18:12 - Prosegue la cerimonia con la consegna del Premio Bigiarelli al giornalista, e ex telecronista, Riccardo Cucchi.

AGGIORNAMENTO ORE 17:50 - È terminata la proiezione del video speciale, si riaccendono le luci in Sala e prende parola il Presidente della Polisportiva Buccioni. "Per il futuro ci promettiamo di crescere in quantità e qualità”, la sua premessa.

AGGIORNAMENTO ORE 17:31 - Ha preso posto in Sala anche il presidente Claudio Lotito, arrivato in questi minuti, e può iniziare la cerimonia, in questo momento è proiettato il video speciale per la Polisportiva. Durante la proiezione tutti i presenti hanno applaudito al momento delle immagini in ricordo dei due scudetti vinti, di Eriksson e di Cragnotti e di Gabriele Sandri. Applausi fragorosi anche per le immagini del 26 maggio e di Ciro Immobile.

AGGIORNAMENTO ORE 17:11 - È arrivato in questo momento anche Enrico Lotito.

AGGIORNAMENTO ORE 16:59 - Aumentano i presenti in Sala della Protomoteca, in questi minuti è arrivato anche Pedro in rappresentanza della prima squadra.

AGGIORNAMENTO ORE 16:43 - Si è riempita la Sala della Protomoteca, tutto è pronto per l'inizio dell'evento a cui prenderanno parte Lotito, il figlio Enrico, alcuni ex biancocelesti Oddi, Martini, Maestrelli e infine, il sindaco Gualtieri. Intanto, tra gli ospiti c'è anche l'aquila Olympia.

CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE ARTICOLO

Il compleanno della Lazio si sposta in Campidoglio, dove sono già presenti diverse rappresentative della Polisportiva . In occasione dei 125 anni della società, nella Sala della Protomoteca avranno luogo una serie di eventi a partire dalle ore 17. Dal video celebrativo che attraverserà tutta la storia del club fino al Premio Luigi Bigiarelli 2025, passando per il nuovo inno della Polisportiva 'Mille cuori e un'aquila' di Toni Malco. Di seguito le foto e i video de Lalaziosiamonoi.it.