Lazio, la freccia di Zaccagni nel cuore di Lotito: si lavora per il rinnovo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Come Cupido ha colpito al cuore con la sua freccia. Mattia Zaccagni lotta, corre, dribla e segna. L'attaccante preso dal Verona sta dimostrando di meritare una maglia da titolare nella Lazio di Sarri e sta dando un grande apporto quando il capitano Immobile è impossibilitato a buttare la palla infondo al sacco. L'allenatore punta molto su di lui, lo ha voluto fortemente convincendo Lotito che ora lo vuole trattenere: come riporta la rassegna stampa di Radiosei il contratto è in scadenza nel 2025 e si sta lavorando per prolungarlo fino al 2027. La richiesta è di 2.5 milioni di euro a stagione (attualmente ne prende 1.8 più bonus), la società vorrebbe spendere di meno. Dopo la conclusione del mercato si parlerà per trovare l'intesa.