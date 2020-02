Lazio, la lista dei diffidati: in 5 sono a rischio stop

La Lazio pronta per la sfida al Genoa, ma sicuramente non avrà Luiz Felipe, che salterà un turno per squalifica. Simone Inzaghi ritrova oggi la squadra. Si inizia a preparare la trasferta di domenica (orario d’inizio ore 12.30), catechizzerà i suoi. È il momento di curare i particolari. Guai a rimediare un cartellino giallo di troppo, soprattutto per i diffidati. Sono a rischio Acerbi, Caicedo, Cataldi, Immobile, Lazzari. Tutti giocatori fondamentali. Dovranno essere bravi a non beccare nessun giallo.

