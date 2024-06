Lazio, la Nord promette: "Pronti a dar vita alla più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono settimane difficili quelle che si stanno vivendo in casa Lazio e, soprattutto, l'umore dei tifosi è tutt'altro che sereno. Prima l'addio di Sarri, poi quello di Tudor e le scelte della società hanno creato un profondo malumore tra i tifosi che hanno espresso, soprattutto negli ultimi giorni, il loro dissenso a mezzo social.

Un dissenso che avrà anche una voce che porterà la firma degli Ultras Lazio che si sono così espressi in un comunicato ufficiale: "Siamo arrivati al culmine di questo teatrino! I tifosi della Lazio, per amore e solo per amore di essa, non accettano un ridimensionamento di nessun genere! In un calcio dove tutte le società si responsabilizzano e puntano a una crescita a 360 gradi, la nostra Lazio si trova ostaggio di una gestione volta unicamente ad esaudire gli interessi personali di Claudio Lotito.

Non accettiamo questa gestione mediocre e, come difensori della Nostra Lazio, abbiamo il dovere di prendere posizione, noi, come tutti i tifosi stanchi di questa dittatura, abbiamo il dovere di presenziare e dimostrare pacificamente tutto il nostro dissenso.

Tutti avrete finalmente modo di dare concretezza alle migliaia e migliaia di critiche che hanno riempito i social in questo periodo, tutti avrete modo di dimostrare il dissenso con la vostra presenza verso questa gestione provinciale che nessuno di noi si merita, che la città non si merita.

Tenetevi pronti per dare vita alla più grande manifestazione di dissenso mai avvenuta nell'ambiente sportivo romano. Non prendete impegni per il prossimo weekend...", firmato I Laziali.