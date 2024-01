Lazio, la raccomandazione degli Ultras: "Nessun petardo l'8 gennaio". E sulla festa...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

In casa Lazio sta per iniziare una settimana piena di appuntamenti speciali. A partire dall'8 gennaio, quando i tifosi si riuniranno a Piazza della Libertà come di consueto per attendere la mezzanotte, fino al derby di Coppa Italia, in programma il 10 dello stesso mese e valido per i quarti di finale. Serate di grande festa ed emozioni in cui i protagonisti saranno i tifosi biancocelesti. Proprio in questo senso, per mezzo di un comunicato sui propri canali social, gli Ultras Lazio hanno invitato tutto il popolo laziale a mostrare cautela e evitare, in occasione del centoventiquattresimo anniversario, l'uso di petardi e 'bomboni', onde evitare problematiche che di recente hanno reso meno serene queste nottate speciali. Di seguito il comunicato:

"In occasione dei festeggiamenti per il 124esimo compleanno della nostra Lazio, abbiamo deciso di aprire la 'torretta' di Piazza della Libertà nei giorni 6/01 dalle 16.00 alle 20.00, domenica 7/01 dalle 10.00 alle 20.00 e lunedì 8/01 dalle 15.00 fino alla mezzanotte, quando festeggeremo tutti insieme come ogni anno! Invitiamo tutti a raggiungerci per passare del tempo insieme nella storica piazza al centro di Roma, che ha visto nascere la S.S. Lazio 1900! Aspettiamo tutti i tifosi, le famiglie con i bambini e chiunque vorrà condividere con noi questa annuale ricorrenza storica per tutta la città. A tal proposito, per la consueta festa serale dell'8 gennaio, raccomandiamo di non portare petardi e 'bomboni'. Ultimamente hanno creato pericolo per le numerose famiglie e i tanti bambini che voglio festeggiare! Allo spettacolo pirotecnico abbiamo già pensato noi!!! Avanti Laziali!".