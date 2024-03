Lazio, la rincorsa del Taty: sogna un gran finale a suon di gol

WEBTV LAZIO, SARRI E LA STOCCATA A MOGGI: "SE RISPONDO MANCO DI RISPETTO AI NON RADIATI" All’indomani del comunicato diramato dalla società per rinnovare totale fiducia a Sarri, il tecnico, prima della seduta di allenamento di oggi, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per affrontare il discorso e chiarire la sua posizione.... All’indomani del comunicato diramato dalla società per rinnovare totale fiducia a Sarri, il tecnico, prima della seduta di allenamento di oggi, è intervenuto ai microfoni ufficiali del club per affrontare il discorso e chiarire la sua posizione.... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CAPITOLO RINNOVI, LOTITO: "DIALOGO APERTO, FELIPE..." CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza... CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza...