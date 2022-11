Lazio, la ripresa si avvicina: ecco come sta Immobile

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La sosta per il Mondiale in Qatar è arrivata nel momento giusto in casa Lazio. I biancocelesti, alle prese con vari infortuni, hanno avuto così l'opportunità di recuperare dai problemi fisici e rifiatare. Una pausa importante anche per Immobile che, dopo aver accusato una lesione di secondo grado alla coscia sinistra, era riuscito nel recupero lampo contro il Monza, prima di avere una nuova ricaduta. Il bomber della Lazio, però, ha saputo approfittare dei giorni di sosta per tornare in forma e, lo scorso venerdì, si è aggregato al gruppo guidato da mister Sarri. Nessun timore dunque: al ritorno della squadra in campo, fissato per il 29 novembre, il loro capitano ci sarà pronto a guidarli verso la seconda parte di stagione.

24.11