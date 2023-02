Lazio, la rivincita di 'Super Mario': ora Gila può puntare alla Serie A

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

L'utilizzo di Gila in questa stagione è stato molto altalenante. Sono 11, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, le presenze totali del difensore spagnolo ex Real Madrid, divise tra Serie A ed europa ma solo 4 di queste, racchiuse in 87', sono state nel massimo campionato italiano, a fronte delle restanti 7, tutte giocate da titolare (su 8 a disposizione) tra Europa e Conference League. Titolare di coppa, ultima riserva in Serie A. La strana vita di Gila che, nelle due ultime uscite contro il Cluj, ha lanciato segnali incoraggianti al tecnico Maurizio Sarri, rivelandosi un centrale rapido, preciso nella marcatura e con una personalità importante. Lo stesso allenatore biancoceleste, al termine della partita giocata in Romania, aveva aperto a un suo impiego con maggiore costanza usando queste parole: "Qualcuno dei ragazzi più giovani ha fatto bene, come Gila. Ora bisogna valutarlo in partite pulite, quando c’è bisogno di impostare. Nelle ultime gare i nostri difensori hanno toccato più di 100 palloni. Serve difendere ma anche impostare. Mario sembra poterlo fare, anche se a volte si prende qualche rischio di troppo. È un giocatore che lo scorso anno giocava in terza serie spagnola. In prospettiva va bene, ci sta dando una sensazione positiva di crescita".

Una crescita, dunque, che non è sfuggita al tecnico toscano. Le parole di Sarri fanno ben pensare per il futuro, le prestazioni di Gila non sono sfuggite e un suo impiego con maggior costanza in Serie A, può diventare realtà. Lo squilibrio vissuto quest'anno, da un certo punto di vista, sta permettendo a Gila di crescere senza troppe pressioni. Il classe 2000, da ex capitano del Real Madrid Castilla, ha scelto una strada con la consapevolezza di partire in salita, ma conscio anche della sua esperienza e della sua volontà, caratteristiche che gli stanno permettendo di fare passi avanti importanti, in attesa della grande chance anche in campionato.