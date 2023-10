Lazio, la Russia vuole strappare Provedel dall'Italia: "Ha la cittadinanza..."

Fonte: Tuttomercatoweb.com

Ivan Provedel è diventato noto al mondo del calcio, non solo per le sue parate straordinarie con la Lazio. Soprattutto grazie alla rete storica, segnata contro l'Atletico Madrid in Champions League. Come riporta Tuttomercatoweb.com, il portiere biancoceleste è finito al centro di un curioso "caso internazionale". La Russia - Paese di origine della madre - avrebbe intenzione di convocarlo, come ha ammesso il preparatore dei portieri della Nazionale, Vitaly Kafanov, a Sport-Express: "Stiamo seguendo le sue prestazioni. Sappiamo che ha anche segnato un gol ma ci è dispiaciuto che si sia rifiutato di interloquire con noi. Ho chiesto alla nostra Federcalcio di mettermi in contatto con lui. Ha detto che non voleva parlare con nessuno dalla Russia. Volevamo convocarlo". Non solo, Provedel non ha neanche il passaporto russo, come ha sottolineato il suo agente, Giovanni Rava, sempre a Sport-Express: "Provedel non può giocare per la Russia, così come non può giocare per Francia, Brasile o Portogallo, perché non ha la cittadinanza di questi Paesi. Ha solo la cittadinanza italiana. Forse Kafanov non lo sa”.