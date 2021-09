Lazio, la Serie A risponde alle osservazioni di Sarri: il comunicato

Vittoria del derby già alle spalle per la Lazio di Maurizio Sarri che giovedì 30 settembre scenderà in...

FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: ENTUSIASMO POST-DERBY, ORA LA LOKOMOTIV
FORMELLO - Entusiasmo e sorrisi, come potrebbe essere altrimenti? Riprendono gli allenamenti a Formello, tutti in campo alle 17 dopo le 24 ore di riposo concesso da Sarri. Seduta part-time per i titolari di domenica, la loro sgambata si conclude con Luis Alberto che...

LAZIO-ROMA 3-2 | RIVIVI I GOL DI MILINKOVIC, PEDRO E F.ANDERSON CON LE URLA DI ZAPPULLA
La Lazio batte la Roma nel derby 3-2! Riviviamo i gol di Milinkovic, Pedro e Felipe Anderson con le urla di Alessandro Zappulla dall'Olimpico: > CLICCA QUI PER RIVIVERE I GOL DEL DERBY O SCORRI A FINE ARTICOLO <

LAZIO - ROMA, PEDRO: "SARRI PROTAGONISTA VERO DI QUESTO DERBY, CI HA PARLATO..."
Un gol e una partita di grande spessore per Pedro nel derby della Capitale. A fine gara, ai microfoni di Dazn, lo spagnolo ha parlato così: "Sono molto felice per la vittoria, è stata molto importante per noi e per i tifosi. Venivamo da 4 partite...