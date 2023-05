Lazio, la società al lavoro per aiutare i tifosi rimasti bloccati a Milano: il comunicato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono stati molteplici i disagi creati dalle criticità sulla linea ferroviaria tra Roma e Milano. Circa un migliaio sono i tifosi della Lazio che non hanno potuto raggiungere il capoluogo lombardo e centinaia quelli che hanno avuto problemi per il ritorno nella Capitale. Per questa ragione la società biancoceleste, dopo aver espresso la propria vicinanza ai tifosi, ha voluto far sapere nella serata di ieri, di essersi mossa per aiutare colore che hanno riscontrato problemi nel rientro a Roma. Di seguito il comunicato uffiaciale.

"La S.S. Lazio segue da vicino e con molta apprensione gli innumerevoli disagi che stanno colpendo i tifosi biancocelesti. Dopo aver appreso dell’impossibilità per alcune centinaia di tifosi di partecipare alla trasferta complici le criticità della tratta ferrovaria Roma-Milano, la Società si sta adoperando, per quanto possibile, per supportare tanti tifosi che stanno rientrando nella Capitale".