Lazio, la società rinnova l'area scouting: ecco i sostituti di Picchioni

La Lazio è pronta a rinnovare la propria area scouting. Dopo l'addio del responsabile Gianni Picchioni, per un raffreddamento dei rapporti con la società, secondo quanto riporta l'edizione odierna del Messaggero, la dirigenza biancoceleste si è messa subito all'opera per individuare i sostituti dell'ex collaboratore tecnico di Maurizio Sarri. Le figure destinate a prendere il suo posto nell'ormai nota talent room sarebbero Roberto Gasparri e Francesco Panfili, uomini fidati del direttore sportivo Angelo Fabiani. Il primo in passato ha ricoperto il ruolo di consulente e osservatore di mercato sia in Serie B, sia in Serie A; il secondo, invece, vanta nel curriculum anche esperienze come capo dell’area scouting dell'Imolese, del Perugia e dell'Arezzo, oltre a esperienze all'estero nel Goztepe, squadra turca.