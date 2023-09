Lazio, la società zittisce scettici e critici: "Booom" - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

Il destino della Lazio sembrava già scritto, ancor prima di scendere in campo. Le due sconfitte contro Lecce e Genoa avevano gettato un'ombra di malumore sulla squadra di Sarri bersagliata in queste settimane per il rendimento sicuramente non positivo. Due sconfitte interrotte dalla bellissima prestazione di Napoli, dalla vittoria del Maradona grazie alle reti di Luis Alberto e Kamada. Tre punti che hanno restituito il sorriso e soprattutto hanno zittito chi dava la Lazio per spacciata contro la squadra di Garcia, chi prevedeva già zero punti in tre partite e ancora chi pensava che i biancocelesti ne avrebbero presi 6. La società ha raccolto alcuni di questi commenti in un video social in cui ironicamente ha scritto: "Effettivamente, una Santa Barbara…

BOOOOOOM!".