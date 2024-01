Lazio, la Supercoppa ti può rendere ricca: il montepremi è raddoppiato

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Tra il 18 e il 22 settembre si disputeranno in Arabia Saudita le Final Four di Supercoppa Italia. Partendo dalle semifinali che metteranno di fronte Napoli-Fiorentina e Inter-Lazio, si arriverà alla tanto ambita finale che decreterà la vincitrice del trofeo. Un obiettivo ambizioso e che in questa edizione convive anche con la possibilità di veder gonfiare il proprio portafoglio. Secondo quanto riporta calcioefinanza.com, infatti, rispetto allo scorso anno il montepremi a disposizione delle quattro squadra è più che raddoppiato. Dai circa 7,5 milioni complessivi di gennaio 2023, infatti, si passerà agli attuali 16,2 che saranno così suddivisi:

- 1,6 milioni a testa per le due semifinaliste sconfitte;

- 5 milioni alla finalista sconfitta;

- 8 milioni alla vincitrice

IL TROFEO E LE MEDAGLIE - Non solo i soldi, però, Stando a quanto scrive il portale, infatti, all'importante cifra messa in palio si aggiungono la riproduzione in argento del Trofeo EA SPORTS FC Supercup 2023/2024 e, in custodia, per la stagione sportiva 2023/2024 il trofeo originale, più quaranta medaglie d’oro da distribuire alla rosa e ai tecnici della squadra (mentre quaranta in argento ai secondi classificati).