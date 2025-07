Lazio - Lazio Primavera, le formazioni ufficiali: le scelte di Sarri per il primo test

La prima partita dell'estate. Inizia dal Fersini di Formello, durante il ritiro, il giro di amichevoli della Lazio di Maurizio Sarri. L'avversario è la Primavera di Punzi, in ritiro alla Borghesiana dopo la preparazione svolta a San Gregorio Magno. Nel nuovo undici del tecnico in porta tocca a Provedel, visto che Mandas nell'ultimo giorno di allenamento è stato fermo per febbre. Come terzini spazio a Marusic e Nuno Tavares; al centro invece coppia Gila - Provstgaard, spesso usata durante le prove tattiche. A centrocampo Cataldi in regia, con Guendouzi e Dele-Bashiru come mezzali. In attacco, tra primo e secondo tempo, verranno ruotati i due tridenti: in partenza Noslin, Castellanos e Pedro. È out ancora Zaccagni, così come Patric: entrambi stanno completando i loro protocolli riabilitativi.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Dele-Bashiru; Noslin, Castellanos, Pedro. A disp.: Furlanetto, Renzetti, Lazzari, Hysaj, Romagnoli, Gigot, Ruggeri, Rovella, Belahyane, Vecino, Basic, Pinelli, Cancellieri, Sanà Fernandes, Dia. All.: Sarri.

LAZIO PRIMAVERA - Bosi; Ferrari, Bordon, Sulejmani, Gelli, Cuzzarella, Bordoni, Calvani, Serra, Farcomeni, Morelli. A disp. Pannozzo, Giacomone, Battisti, Pernaselci, Santagostino, Curzi, Milillo, Trifelli, Iorio, Lauri, Ciucci, Montano, D'Agostino, Canali, Carbone, Cangemi. All. Punzi.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.