Lazio, Lazzari: "Amichevoli fondamentali. Sarri vuole sempre..."

Il terzino destra commenta a Lazio Style Channel la vittoria nell'amichevole contro l'Auronzo e la voglia di migliorare grazie...

"Sicuramente le gambe non sono al massimo. Abbiamo svolto la prima settimana di lavoro e oggi eravamo un po' imballati come è normale che sia. Però queste partite iniziali servono a ritrovare confidenza con il campo e il pallone. Siamo contenti di aver disputato una bella partita". Manuel Lazzari commenta così ai microfoni di Lazio Style Channel la vittoria ai danni dell'Auronzo nella prima amichevole del precampionato. Un successo arrivato dopo giorni di duro lavoro in Veneto sotto la guida di Maurizio Sarri. Il tecnico è molto esigente e perfezionista come spiega lo stesso terzino che è sicuro che la squadra possa fare ancora passi in avanti sotto la guida dell'allenatore. Lazzari è certo: "Con il mister, sappiamo come è, c'è sempre qualcosa da imparare, qualcosa da migliorare. Questo è il terzo anno con lui, nei primi due anni siamo migliorati notevolmente, ma come il mister non ci accontenteremo e miglioreremo anche in questa stagione"