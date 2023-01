Lazio, le condizioni di Immobile dopo la botta di Lecce

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Non preoccupano le condizioni di Immobile. Il capitano della Lazio, davanti ai microfoni dei cronisti presenti nella mixed zone del Via del Mare, aveva detto: "Ho preso una brutta botta, adesso mi fa un po' male. Spero di recuperare in fretta perché ho già saltato troppe partite". La sua assenza è stata prolungata e perderlo per altro tempo sarebbe deleterio per lui e per la squadra. Verrà valutato, ma al momento non ci sono grandi problemi: come riporta la rassegna stampa di Radiosei oggi dovrebbe essere regolarmente in campo per la seduta d'allenamento.