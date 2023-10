Lazio, le condizioni di Immobile: in dubbio per la ripartenza

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - Sospiro di sollievo per Ciro Immobile e la Lazio. Gli esami effettuati nella giornata di lunedì hanno escluso una lesione muscolare al flessore. Per il bomber solo un affaticamento, per questo sfrutterà la sosta per recuperare. Verrà gestito, Sarri farà lavorare a parte il capitano della Lazio, non si può rischiare di perderlo per il tour de force che parte col Sassuolo e termina col derby del 12 novembre. Come riporta il Corriere dello Sport, gli esami strumentali hanno evidenziato un ematoma alla coscia. Per questo, il quadro clinico di Immobile verrà monitorato costantemente e iniziano a spuntare dei dubbi sulla sua presenza già contro il Sassuolo.