Lazio, le condizioni di Luis Alberto: il comunicato della società

Dopo l'infortunio patito contro l'Empoli, che l'ha costretto a uscire nel primo tempo, nella giornata di oggi Luis Alberto si è sottoposto agli esami strumentali in Clinica Paideia. Allo spagnolo è stata evidenziata una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra. Di seguito il comunicato ufficiale della società biancoceleste: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luis Alberto è stato sottoposto in data odierna a esami clinici e strumentali presso Paideia International Hospital. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di basso/medio grado dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso della partita contro l'Empoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano. Ulteriori esami strumentali verranno ripetuti nei prossimi giorni per quantificare i tempi di recupero".