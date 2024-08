Lazio, le condizioni di Pellegrini dopo l'incidente: il comunicato

La Lazio fa chiarezza sulle condizioni di Luca Pellegrini. Questa mattina il terzino biancoceleste è stato coinvolto in un incidente stradale vicino Formello. Questo il comunicato di aggiornamento della società sul calciatore, che non sarà disponibile nella gara contro l'Udinese: “Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Luca Pellegrini, a seguito dell’incidente stradale avvenuto in data odierna, ha riportato una ferita lacero contusa a carico della gamba destra e vari traumi contusivi. Attualmente il calciatore si trova a riposo presso la propria abitazione in buone condizioni e ha già iniziato le cure specifiche del caso. Verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano e nei prossimi giorni ad ulteriori esami strumentali per quantificare i tempi di recupero".