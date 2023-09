Lazio, le pagelle dei quotidiani: Zaccagni bocciato, Immobile...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - Non è bastata all'Italia di Spalletti la rete di Immobile per vincere. La Macedonia del Nord si conferma una bestia nera degli azzurri, capace di ottenere due pareggi, una vittoria e una sola sconfitta in quattro precedenti. La rete di Bardhi è stata un fulmine a ciel sereno, ma determinata anche dall'incapacità degli azzurri di tenere il controllo del campo dopo il vantaggio. Per ciò che concerne i giocatori arrivati dalla Capitale, sicuramente è da sottolineare la prestazione di capitano Immobile, a segno di testa al 47', mentre è stata più complicata la partita di Zaccagni. A confermare questa visione sono le pagelle dei quotidiani sportivi nazionali, i quali hanno bocciato la prestazione dell'esterno e promosso, seppur con una sufficienza striminzita, quella di Immobile.

CORRIERE DELLO SPORT - Immobile 6; Zaccagni 5,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Immobile 6, Zaccagni 5.