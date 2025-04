Lazio, le pagelle di Sozza nel derby: la moviola sull'episodio di Paredes

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Ha diviso nel derby tra Lazio e Roma l'arbitraggio di Simone Sozza, arbitro della sezione di Milano, che si è impegnato con l'obiettivo di regalare un derby emozionante, ma anche privo di episodi che potessero macchiare la spettacolarità di una sfida come la stracittadina. Un obiettivo riuscito, almeno in parte. Bravissimo nello spegnere le fiamme sul nascere, meno nel metro arbitrale che spezza molto la partita impedendone la fluidità. Nel complesso, però, anche le moviola dei vari quotidiani sono concorde con il promuovere il fischietto milanese, nonostante comunque anche questo derby porti con sé svariate polemiche, su tutte l'episodio Paredes-Zaccagni del quinto minuto di gioco. Di seguito le pagelle di Sozza.

CORRIERE DELLO SPORT - 6,5 "Partita pessima da arbitrare, proteste continue (alcune ingius-tificate): Sozza non è stato pre-

ciso, qualcosa ha lasciato in campo, ma ha tenuto una gara sporchissima, a volte quasi impossibile da portare avanti. Ci ha messo molto buon senso nel gestire le mass, ha usato le parole (anche urlate) in questo è stato bravo" - sull'episodio di Paredes - "Rischia il rosso Paredes: non c’è violenza (e questo deve aver convinto l’arbitro ad estrarre solo il giallo), ma la manata a pallone lontano ai danni di Zaccagni (che ci mette del suo per far notare la caduta) non rientra certo negli scontri di gioco".

GAZZETTA DELLO SPORT - 6 "Partita complicata, come prevedibile, ma gestita abbastanza bene da Sozza, che cerca sempre di spegnere il dialogo con i giocatori che di certo non lo aiutano. Ma lui è bravo a non cadere nelle trappole. Ok gli episodi principali. Subito un giallo per Paredes che da una manata a Zaccagni a palla lontana. Rischia anche Saelemaekers (colpo a Gigot). In totale 6 ammoniti".

IL MESSAGGERO - 5 "Male, a tratti moltomale. Risparmiagialli ad entrambe le squadre, sembra in affanno e soprattutto in ritardo. Fatica a placare gli animi. L'idea di arbitrare all'inglese si rivela sbagliata. La gara gli scappa via".