Lazio, Le Parisien: "Entourage Milinkovic conferma interesse PSG"

Non è bastata la smentita del direttore sportivo della Lazio Igli Tare. In Francia il nome di Sergej Milinkovic Savic continua ad essere il più caldo per il centrocampo del Paris Saint-Germain. D’altronde che il giocatore sia un profilo gradito a Leonardo è cosa nota visto che il dirigente brasiliano aveva già provato a portarlo al Milan la scorsa estate. Secondo Le Parisien, l’entourage del serbo avrebbe confermato l’interesse del PSG per il classe 95 legato ai biancocelesti fino al 2023. Per il momento dalla Capitale negano qualsiasi offerta, ma le voci non sono destinate a spengersi.

Pubblicato il 27/06/2019 alle ore 17.50