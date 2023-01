Lazio, le partite durano più di 45': i numeri sui secondi tempi disastrosi

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - Lecce è stata la punta dell'iceberg. La Lazio non sa gestire le partite. Nel primo tempo crea e costruisce, nel secondo come un uragano demolisce quanto di buono fatto nei primi 45 minuti. A sostegno di questa tesi ci sono i numeri: stilando la classifica, se ci si fermasse al primo tempo, i biancocelesti sarebbero primi con 32 punti. Al contrario, guardando solo l'ultima metà di gara, la squadra di Sarri, come riporta la rassegna stampa di Radiosei, si classificherebbe settima a 27 punti. Fuori dall'Europa League. Numeri che fanno intuire come il problema sia nella mentalità della squadra. Per raggiungere l'obiettivo finale del quarto posto serve raddrizzare il tiro: i punti persi per strada sono tanti e gli avversari non permettono ulteriori distrazioni.